Шест титли за България от турнира по естетическа групова гимнастика в Самоков

Българските състезателки спечелиха общо 12 медала.

естетическа групова гимнастика
Снимка: БТА
Слушай новината

Шест титли и общо 12 медала спечелиха българските състезателки от международния турнир по естетическа групова гимнастика Academic AGG Cup and IFAGG Trophy в Самоков, който съпътства световното първенство за жени и за девойки.

Шампиони в отделните възрастови групи станаха: ЦСКА 6-8 година къса програма, Грация 2007 8-10 години къса програма, Импала 12-14 години къса програма, Етър Елит 6-8 години, Академик 8-10 години и Академик 12-14 години.

Сребърни отличия има Академик 10-12 години, а бронзови взеха съставите на Велбъжд 8-10 къса програма, ЦСКА-1 10-12 години къса програма, ЦСКА 12-14 години къса програма, Грация 2007 девойки къса програма и Етър Елит 12-14 години.

За първи път се проведе състезание за смесени отбори, в които участваха тимове от Казахстан, Испания и Малайзия. При мъже и жени шампиони са Либертад (Казахстан), а при юноши и девойки - Клуб Павийон (Испания).

Общо в турнира Academic AGG Cup and IFAGG Trophy стартираха рекордните 138 отбора.

Вчера надпреварата беше официално открита от заместник-кмета на Община Самоков Венета Галева и от президента на БФЕГГ Мариета Дукова.

Утре предстои Конгрес на Международната федерация по естетическа гимнастика и официални подиум тренировки преди световното първенство събота и неделя в комплекс "СамЕлион" в Самоков.

Гледайте финалите на световното първенство за жени и за девойки на 30 ноември от 10:30 и от 12:30 ч. на живо по БНТ 3!

