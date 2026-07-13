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Части от София ще останат без топлоподаване за седмица

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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студен душ спират топлата вода редица столични квартали лято
Снимка: илюстративна
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В периода от 3 до 10 август 2026 г. включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, топлозахранени от ТЕЦ „София“, съобщиха днес от дружеството на интернет страницата си.

От дружеството посочват още, че причината за временното спиране е извършването на годишния планов ремонт в ТЕЦ „София“ и по топлопреносната мрежа. Дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топлоснабдяването.

Според съобщението ремонтните работи са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга и ще допринесат за по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на топлопреносната мрежа през предстоящия отоплителен сезон.

Временното прекъсване на топлоподаването ще засегне района между бул. „История славянобългарска“, ул. „Заводска“, ул. „Индустриална“, ул. „Владайска река“, бул. „Данаил Николаев“, ул. „Проф. Милко Бичев“, ул. „Мърфи“, бул. „Мадрид“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Фритьоф Нансен“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Прага“, ул. „Пенчо Славейков“, бул. „Ген. Тотлебен“, ул. „Йоаким Кърчовски“, ул. „Камен Андреев“, ул. „Охридско езеро“, ул. „Гюешево“, бул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Д-р Калинков“, бул. „Константин Величков“, бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Татарли“, ул. „Индже войвода“, бул. „Тодор Александров“, ул. „Зографски манастир“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Хайдут Сидер“, ул. „Крум Хр. Стоянов“, ул. „Йосиф Щросмайер“, ул. „Скопие“, ул. „Рожен“, ул. „Александър Михов“, бул. „Илиянци“ и Надлез „Надежда“.

Без топлоподаване ще останат още ж.к. „Надежда“ 1, 2 и част от 4 (блокове 401–422 включително), ж.к. „Толстой“, блокове 41 и 42 в ж.к. „Свобода“, ж.к. „Илиянци“, ж.к. „Света Троица“, ж.к. „Фондови жилища“, НПЗ „Военна рампа“, блокове 1–4 в ж.к. „Илинден“, ж.к. „Зона Б-5“, ж.к. „Зона Б-5-3“, ж.к. „Зона Б-18“, ж.к. „Зона Б-19“ и ж.к. „Банишора“.

Засегнат ще бъде и район в ж.к. „Лозенец“, ограничен от бул. „Евлоги Георгиев“, ул. „Крум Попов“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Капитан Андреев“, бул. „Черни връх“, ул. „Лале“, ул. „Теодоси Търновски“, ул. „Кръстьо Сарафов“, ул. „Милин камък“, ул. „Миджур“, бул. „Христо Смирненски“, ул. „Архитект Йордан Миланов“, ул. „Борова гора“, ул. „Кирил Видински“ и бул. „Драган Цанков“.

#София център #спиране на топлата вова #жк."Надежда" #"Топлофикация София" #квартал лозенец

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