Черно море си тръгна с победата от София

Черно море Тича подхвана положителна серия в НБЛ. Действащите вицешампиони се справиха с Левски след 89:76 в мач от петия кръг. В зала "Триадица" баскетболистите на Васил Евтимов доминираха през целия двубой и въпреки колебанията, които имаха през последната част, това не ги спря да запишат втори пореден успех и същевременно да нанесат четвърто последователно поражение на "сините" в родния елит.

В тази среща столичният отбор бе без своя старши треньор в лицето на Константин Папазов и въпросната роля бе заета от неговия син - Александър, който е с асистент в щаба. Освен това домакините не можаха да разчитат и на контузения Момчил Кадиев.

"Моряците" са с четири победи и една загуба на този етап, а отборът от столицата все още не знае какво е успех в шампионата и има четири поражения. На 8 ноември (събота) Черно море ще бъде домакин на Спартак Плевен. От своя страна Левски ще пътува до Ботевград за гостуване на Балкан на въпросния ден.

Алонзо Гафни, Георги Боянов и Николай Стоянов направиха така, че гостите да поставят ударно начало по пътя към двуцифрената разлика. Домакините изпитваха трудности във всяко едно отношение, а включването от пейката на Михаил Молдов и Ламонт Уест се оказа достатъчно за „моряците“ да се откъснат с 22 точки след 10 минути игра.

Точните стрелби на Джелани Уотсън-Гейл и Цветомир Чернокожев затвърдиха доминацията на варненския тим за начало и на втората част. Златин Георгиев и Лъчезар Димитров вдигнаха ефективността на „сините“ до известна степен, но това не затрудни действащите вицешампиони да оформят 58:30 на голямата почивка.

Макар че столичани отново увеличиха оборотите при подновяването на играта и успяха да вкарат известна доза интрига в края, разликата нито веднъж не падна под двуцифрените изражения и гостите си тръгнаха с успеха.

Алонзо Гафни даде тон на Черно море с 20 точки. Джелани Уотсън-Гейл записа 15, 7 борби и 11 асистенции. Деанте Джонсън отбеляза 12 точки, Ламонте Уест и Николай Стоянов добавиха по 11.

Лъчезар Димитров бе най-добър за Левски с 21 точки, 12 асистенции и 5 точни стрелби от далечна дистанция. Златин Георгиев и Марио Боянов нанизаха по 15 точки, Димитър Маринчешки завърши с 11 и 11 борби.