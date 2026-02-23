БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Членовете на ОСК ЦСКА се обединиха зад мнението, че клубовете се нуждаят от по-добри спортни бази и условия за тренировки

Новият стадион на ЦСКА е предвиден единствено за футбол и няма да реши проблемите на останалите клубове.

Членовете на ОСК ЦСКА се обединиха зад мнението, че клубовете се нуждаят от по-добри спортни бази и условия за тренировки
Снимка: БТА
Председателят на Обединени спортни клубове ЦСКА Георги Калчев и представители на ръководствата на клубовете по футбол, хокей на лед, джудо, кикбокс, шахмат и др., застанаха зад мнението, че ЦСКА се нуждае от по-добри спортни бази и условия за тренировки.

„Заради тези бази ме намразиха журналистите, но истината е, че проблемът си съществува. Той е генерален за цяла България - не че другите клубове цъфтят, но все пак Славия си има базата, Левски никъде не плащат наем така като нас. В провинцията пък, в Черно Море (Варна) годишно общината отделя по 4-5 млн. годишно за поддръжка, за базите, за щатове. ЦСКА сме наобратно - ние плащаме може би по над 1 млн. в лева годишно. Така че в това отношение е ясно, че има някаква дискриминация, но въпреки това ние се справяме“, каза Георги Калчев на пресконференция в София.

Новият стадион на ЦСКА е предвиден единствено за футбол и няма да реши проблемите на останалите клубове, но в тях се надяват да могат да се завърнат във вече съществуващия комплекс „Червено знаме“. Клубовете по водна топка, джудо и шахмат са сред тези, които се борят с различни проблеми, вариращи от недостатъчно добри бази до тоталната им липса.

„Във всяко столично училище, ние имаме треньор. Всеки ден след училище първи, втори, трети клас, тренират по един час след училище. Както всички, ние нямаме база. Били сме някога на „Червено знаме“, нямаме собствена база или собствени зали. Във всяко училище плащаме по една класна стая на настоятелството и провеждаме тренировките“, заяви Стоян Вачев от името на шахматен клуб ЦСКА.

„За съжаление водната топка в ЦСКА няма с какво да се похвали. Имаме отстъпление - дължи се на базата. Час басейн е близо 200 евро. Последно време играем във финалната четворка, играем финал за купата, но това е крайно незадоволително за клуб като ЦСКА“, добави Йордан Велинов, треньор на отбора по водна топка на ЦСКА.

Попитан относно Федерацията по водна топка, Велинов отказа изобщо да коментира нейната роля.

„В интерес на истината, искам да поздравя вече бившия министър Иван Пешев, който е първият от над 25 години, който заби един пирон в базата. Направи зала по борба и всички покриви бяха ремонтирани. Това не се беше случвало, откакто е построена тази база. Това малко или много ни помага, ние с всичко друго се справяме“, коментира треньорът по джудо Ганчо Дойков.

Повод за пресконференцията беше утрешната церемонията за годишните награди, на които ще бъдат раздадени над 30 приза за най-добрите състезатели, треньори и отбори на ЦСКА за 2025 година.

„В това време в България, в което всички се делят и се карат помежду си, ЦСКА сме заедно и това е и акцентът на утрешния празник. Доказали сме, че този клуб е единен - там са всички спортове, всички поколения, всички легенди утре ще присъстват на празника. Превърнахме го наистина в едно тържество. Всички опити за разделение, за негативи съм ги загърбил. Целта ми винаги е била да събирам хората, а не да ги деля, защото това е начинът да спасим това, което е останало от българския спорт“, обясни Георги Калчев.

