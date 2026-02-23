БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сестри Стоеви започват срещу американки на турнира в Мюлхайм

Спорт
Българките са поставени под №1 в схемата на двойки, Калояна Налбантова стартира в квалификациите на сингъл

Сестри Стоеви започват срещу американки на турнира в Мюлхайм
Снимка: БТА
Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят срещу представителките на САЩ Франческа Корбът и Джени Гай в първия кръг на двойки жени на международния турнир по бадминтон от сериите "World Tour Super 300“ в германския град Мюлхайм. Надпреварата започва утре и ще продължи до 1 март.

Сестрите, които заемат десето място в световната ранглиста, са поставени под номер 1 в схемата и ще открият участието си срещу американския тандем.

Габриела Стоева ще се включи и в квалификациите на смесени двойки заедно с Евгени Панев.

Калояна Налбантова е поставена под номер 1 в схемата на пресявките на единично жени и ще започне участието си срещу Тереза Швабикова (Чехия). На двойки тя ще си партнира с Христомира Поповска, а първите им съпернички ще бъдат Сара Длака и Лена Румполд от Австрия.

В турнира са заявени над 400 състезатели.

