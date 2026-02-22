БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
ЦИК ще определи окончателно ръководствата на РИК в Пловдив-град и Пловдив-област

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
У нас
ЦИК ще определи окончателно ръководствата на РИК в Пловдив-град и Пловдив-област
Снимка: Областна администрация - Пловдив
Политическите партии не постигнаха консенсус за разпределението на ръководните позиции в Районните избирателни комисии в 16-и и 17-и многомандатни избирателни райони на Пловдив-град и Пловдив-област. Това стана ясно след проведените днес консултации от областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева във връзка с предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Комисиите и в двата избирателни района са съставени от общо 17 членове, като ръководните места са шест – председател, четирима заместници и един секретар, а останалите 11 са членове. Задължителното условие на закона е членовете на ръководството да са от различни политически сили.

Според резултатите от последните избори и на база решение на ЦИК местата в комисиите са разпределени по следния начин и за двете РИК: 5 места за коалиция ГЕРБ–СДС, 3 места за коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България", 2 места за "Възраждане", 2 за "ДПС – Ново начало" и по едно място за коалиция "БСП за България", "Има такъв народ", Алианс за права и свободи, МЕЧ и "Величие".

По време на разговорите политическите сили предложиха своите номинации за председател, заместник председатели и секретар, но не постигнаха съгласие.

След като няма консенсус дори и за една от позициите, протоколите от политическите консултации при областния управител се изпращат в ЦИК, която ще определи окончателно ръководния състав на двете районни избирателни комисии.

#РИК-Пловдив #предсрочни избори 2026

