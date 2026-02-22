Партиите не се разбраха за ръководството на РИК-Бургас

Областният управител на Бургас Владимир Крумов проведе консултации с политическите партии и коалиции за определяне състава на Районната избирателна комисия, за провеждане на изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

Общият брой на членовете на РИК e 17, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник председатели и секретар.

Право на участие в състава имат: ГЕРБ-СДС – 5 членове; ПП-ДБ – 3 членове; за "Възраждане" – 2 членове; за "ДПС – Ново начало" – 2 членове; за коалиция "БСП – Обединена левица" – 1 член; за "Има такъв народ“ – 1 член; за "Алианс за права и свободи" – 1 член; за МЕЧ – 1 член и за "Величие" – 1 член.

За председател на РИК-Бургас от ГЕРБ-СДС предложиха Фани Семерджиева, а от "Възраждане" – Иван Иванов. Коалиция ПП-ДБ излъчи Георги Михов за секретар на комисията. Предложение за секретар направиха и от "ДПС – Ново начало" – Натали Христова и коалиция "Алианс за права и свободи" – Джема Мюмюнова.

Две са предложенията за зам.-председатели на РИК-Бургас. "Има такъв народ" излъчи Маргарита Събева, а коалиция "БСП – Обединена левица" Любима Бургазлиева. Партиите и коалициите се обединиха РИК-Бургас да има 4 заместник председатели.

След дискусия не беше постигнато съгласие между участниците, както по отношение на избора на председател, така и на секретар. В тази ситуация Централната избирателна комисия трябва да разпредели ръководните позиции на РИК.