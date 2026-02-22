Партиите не избраха председател и секретар на РИК-Сливен

Без постигнато съгласие приключиха консултациите на парламентарно представените политически партии при Областния управител за състава на Районната избирателна комисия в 21-ви Сливенски избирателен район.

За председател бяха предложени две кандидатури – на Галя Хачадурян от коалицията ГЕРБ–СДС и на Християна Денчева от "Продължаваме Промяната – Демократична България", но нито една от тях не получи необходимата подкрепа.

До същия резултат се стигна и при избора на секретар. Предложените кандидати – Сребрина Ганушева от "Възраждане" и Бадър Хасанов от АПС, също не събраха нужния брой гласове.

За заместник-председатели са предложени трима кандидати – представители на "БСП за България", "ДПС – Ново начало" и "Има такъв народ".

Общият състав на Районната избирателна комисия е 13 членове. Документите от консултациите предстои да бъдат изпратени в Централната избирателна комисия, която ще вземе окончателното решение за назначаването на председател и секретар на РИК-Сливен.