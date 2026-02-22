И в Пазарджик партиите не се разбраха за състава на местната РИК

Парламентарно представените партии не се разбраха за състава на Районната избирателна комисия в Пазарджик за предстоящите избори. За председател на РИК постъпи единствено предложение от ГЕРБ-СДС в лицето на юриста Стефан Димитров.

За заместник-председателските места постъпиха пет предложения: от "Възраждане" - Александър Люцканов, от "БСП - Обединена левица" - Елена Попова, от коалиция "Алианс за права и свободи" - Еджем Мустафа, от "Има такъв народ" - Радослава Балинова и от "Величие" - Кръстьо Костадинов.

За секретар на РИК-Пазарджик постъпиха две предложения:

От "Продължаваме Промяната - Демократична България" - Христина Ганчева, от "ДПС – Ново начало" - Али Чешмеджиев.

Областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова поиска от представителите на партиите да преразгледат исканията си, но не се стигна до промяна в позициите.

“При тази ситуация съм задължена да изпратя предложенията на политическите партии и коалиции представени в 51-вото Народно събрание в ЦИК, която да излезе със свое решение за състава на РИК-Пазарджик”, коментира Кайтазова.

Решението трябва да стане ясно до края на месеца.