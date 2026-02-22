БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

И в Пазарджик партиите не се разбраха за състава на местната РИК

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
И в Пазарджик партиите не се разбраха за състава на местната РИК
Слушай новината

Парламентарно представените партии не се разбраха за състава на Районната избирателна комисия в Пазарджик за предстоящите избори. За председател на РИК постъпи единствено предложение от ГЕРБ-СДС в лицето на юриста Стефан Димитров.

За заместник-председателските места постъпиха пет предложения: от "Възраждане" - Александър Люцканов, от "БСП - Обединена левица" - Елена Попова, от коалиция "Алианс за права и свободи" - Еджем Мустафа, от "Има такъв народ" - Радослава Балинова и от "Величие" - Кръстьо Костадинов.

За секретар на РИК-Пазарджик постъпиха две предложения:

От "Продължаваме Промяната - Демократична България" - Христина Ганчева, от "ДПС – Ново начало" - Али Чешмеджиев.

Областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова поиска от представителите на партиите да преразгледат исканията си, но не се стигна до промяна в позициите.

“При тази ситуация съм задължена да изпратя предложенията на политическите партии и коалиции представени в 51-вото Народно събрание в ЦИК, която да излезе със свое решение за състава на РИК-Пазарджик”, коментира Кайтазова.

Решението трябва да стане ясно до края на месеца.

#РИК-Пазарджик #предсрочни избори 2026

Последвайте ни

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
2
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
3
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение...
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
4
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала концерта по фигурно пързаляне
5
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала...
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
6
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
6
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София

Още от: Регионални

Партиите не се разбраха за ръководството на РИК-Бургас
Партиите не се разбраха за ръководството на РИК-Бургас
Консултациите за състав на РИК-Варна за изборите завършиха без съгласие за ръководството ѝ Консултациите за състав на РИК-Варна за изборите завършиха без съгласие за ръководството ѝ
Чете се за: 01:50 мин.
Зимен фестивал на традициите в столичния квартал "Илиянци" Зимен фестивал на традициите в столичния квартал "Илиянци"
Чете се за: 02:07 мин.
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
Чете се за: 00:52 мин.
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област
Чете се за: 02:52 мин.
Екипи от Община Гълъбово следят нивото на река Соколица Екипи от Община Гълъбово следят нивото на река Соколица
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Очакванията от новата служебна власт – коментари на ГЕРБ и ПП-ДБ Очакванията от новата служебна власт – коментари на ГЕРБ и ПП-ДБ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
Чете се за: 02:40 мин.
По света
По-високи възнаграждения за членовете на РИК и СИК за предстоящия...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Частични местни избори за кмет в 8 населени места в страната
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ