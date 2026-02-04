БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

Цончо Ганев, "Възраждане": Ограничаването на секциите в Турция е ключово за честни избори

У нас
цончо ганев възраждане
Промените в Изборния кодекс, свързани с откриването на изборни секции в чужбина, са от ключово значение за честността на вота. Това заяви в "Още от деня" Цончо Ганев, зам.-председател на "Възраждане".

Той подчерта, че целта е да бъде ограничено, по думите му "неконтролираното гласуване" в Турция и уточни, че подобни законодателни предложения "Възраждане" внася последователно още от влизането си в парламента.

"Това, което се приеме на първо четене и предстои да бъде прието, е изключително важно за всеки един българин, защото ще бъде ограничена възможността на 42 000 турски граждани да гласуват за български парламент", заяви той.

Според Ганев ограничаването на броя на секциите в страни като Великобритания, САЩ и Канада няма да доведе до съществен спад в избирателната активност, тъй като тя и сега е ниска. За разлика от това, по думите му, вотът на турски граждани оказва пряко влияние върху изборните резултати в България.

"В Англия избирателната активност беше 6%. Там хората просто не гласуват – около 20 000 души. Срещу тези 20 000 гласа стоят 42 000 гласа на турски граждани, които влияят директно на изборите", коментира той.

Президентската институция умишлено бави изборния процес, което облагодетелства управляващото мнозинство, коментира още Цончо Ганев като аргумент,че не приеха поканата за консултации на "Дондуков" 2. Той поясни, че партията няма да участва в процедури, които удължават политическата нестабилност.

"В момента тази институция целенасочено и умишлено бави изборите. Когато бавиш изборите и отлагаш процедурите, това обслужва управляващото мнозинство", заяви Ганев. "Ние няма да участваме в този цирк, защото той обслужва Борисов и Пеевски да продължат да управляват."

По темата за евентуален политически проект на Румен Радев Ганев посочи, че "Възраждане" възприема Румен радев като потенциален конкурент, но не изключва бъдещо сътрудничество след изборите, ако има съвпадение на политики, съобщи зам.-председателят на "Възраждане".

"Ние винаги сме подавали ръка към Румен Радев и към това, което той ще прави като политически проект. Няма нищо по-логично от това ние да работим заедно, ако има съвпадение на политики", коментира зам.-председателят на "Възраждане".

