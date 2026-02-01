ЦСКА 1948 приключи с класика в контролите

ЦСКА 1948 сложи победоносен край на своята зимна подготовка в Белек. Футболистите на Иван Стоянов отказаха Гангуон с 3:0 в последната си контрола на турска земя.

Точни за отбора от Бистрица срещу корейците бяха Бернардо Коуто, Атанас Илиев и Адама Траоре през второто полувреме.

През първото полувреме голове не паднаха, но през второто българите стигнаха до три. Коуто даде преднина на българския тим с попадение с глава в 49-та минута, а 20 по-късно Илиев бе точен сам срещу вратаря за 2:0. Адама Траоре пък оформи крайния резултат в 86-ата минута след центриране от ъглов удар.

ЦСКА 1948 е на второ място в класирането на първенството при равенство в точките с третия Лудогорец и седем пасив от лидера Левски. "Червените" стартират пролетния дял с гостуване на Монтана в петък от 15:15 часа.

Гангуон завърши сезона в корейското първенство на пето място.