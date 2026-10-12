ЦСКА надъха феновете с видео след победата в Бистрица и поглед към Монако (ВИДЕО)

ЦСКА публикува специално видео след драматичната победа с 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица, с което благодари на своите привърженици за подкрепата и отправи поглед към предстоящия европейски сблъсък с Монако.

Видеоклипът, разпространен чрез официалните канали на клуба, показва ключови моменти от срещата в полите на Витоша, която отбеляза и дебюта на новия старши треньор на "червените“ Маркус Гиздол.

Германският специалист започна престоя си начело на ЦСКА с победа, а успехът даде допълнително настроение на отбора преди първото му изпитание в Лигата на конференциите през настоящия сезон.

"Честита победа, армейци! Благодарим за подкрепата! Ще се видим в четвъртък!“, написаха от ЦСКА към публикуваното видео.

Посланието е насочено към предстоящия двубой срещу френския Монако, който ще се проведе в четвъртък от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Срещата ще бъде първа за столичани в тазгодишното издание на Лигата на конференциите и ще предостави възможност на Маркус Гиздол да направи своя европейски дебют начело на отбора.

След успешното начало срещу ЦСКА 1948 „червените“ ще се опитат да пренесат положителните емоции и на международната сцена, където ги очаква сериозно предизвикателство срещу представителя на френския футбол и лидер в Лига 1