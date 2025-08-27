БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦСКА не иска Георги Давидов да ръководи гостуването на "червените" на Славия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Последният случай, в който реферът съдийства мач на ЦСКА, той бе наказан.

георги давидов получи наряд уефа квалификацията младежи години азербайджан северна ирландия
Снимка: БТА
Ръководството на ЦСКА излезе с позиция, с която изрази недоумение от назначението на Георги Давидов за главен съдия на предстоящото дерби срещу Славия от седмия кръг на Първа лига.

"Червените" поставиха под въпрос безпристрастността на рефера. Съдията арбитрира двубоя на ЦСКА срещу Берое през месец март. Тогава той бе наказан и не попадна в сред съдийските назначения в следващите два кръга от шампионата.

ЦСКА все още няма победа от началото на сезона и заема предпоследното 15-о място в класирането с 3 точки, докато Славия постигна първи успех в понеделник срещу Арда и е 13-и с 4 точки.

Позиция на ЦСКА:

Във връзка с предстоящия шампионатен двубой на ЦСКА срещу Славия от 7-ия кръг на Първа професионална лига и назначението на Георги Давидов за главен съдия на мача, ръководството на ЦСКА изразява недоумението си от решението на Съдийската комисия към БФС да повери този дерби двубой именно на въпросния рефер.

Налице са основателни съмнения в способността на Давидов да ръководи безпристрастно и според правилата футболни двубои на високо ниво. Пресен е споменът от последната му шампионатна среща с участието на ЦСКА, в която съдията допусна редица грешки в ущърб на нашия отбор, заради което впоследствие бе и наказан от СК към БФС.

На 8 март т.г. Давидов показа несъществуващ жълт картон на нашия футболист Тибо Вион, което коства участието му в следващия важен мач срещу Черно море. Освен това Давидов показа червен картон на Лумбард Делова за спорно провинение, но не санкционира по никакъв начин провокиралия го футболист на домакините.

Тези епизоди ясно и обективно доказват, че реферът Георги Давидов не е способен да се справи – по една или друга причина - с поверените му задължения в отговорни футболни срещи.

ЦСКА държи да подчертае, че по никакъв начин не иска да бъде толериран или подкрепян от външни фактори, но категорично изисква равнопоставеност по време на футболните срещи. Очакваме - не само в предстоящия сблъсък със Славия, но и във всички останали двубои, съдийските бригади да показват висок професионализъм, морал и отговорност към своите задължения, които са от ключово значение за запазване на принципите на справедливост и феърплей на футболния терен.

