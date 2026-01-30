БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦСКА преотстъпи Кевин Додай в елита на Албания

Спорт
Фланговият футболист ще играе във Влазня.

Кевин Додай
Снимка: ПФК ЦСКА
Фланговият футболист на ЦСКА Кевин Додай ще играе като преотстъпен в елитния албански тим Влазня до края на настоящия сезон (25/26).

Смяташе се, че крилото се е присъединило към тренировките на албанския отбор още в последните дни на декември, но след това изненадващо започна зимна подготовка с ЦСКА. Той замина за лагера в Белек и дори отбеляза първия гол при победата с 5:2 над Гангуон.

През есента Додай записа едва 230 минути в рамките на 8 срещи, в които не успя да се отчете с гол или асистенция.

