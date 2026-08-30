ЦСКА се върна към победите с три гола срещу Черно море

ЦСКА реагира след разочарованието в Европа и победи Черно море с 3:1 в двубой от седмия кръг на Първа лига. "Червените“ изиграха силно първо полувреме, в което Стефано Сенси и Жоел Зварц дадоха аванс от два гола, а Селсо Сидни върна варненци в срещата. В края резервата Леандро Годой сложи точка на спора с трето попадение за домакините.

Христо Янев направи сериозни промени в стартовия си състав след европейския двубой с ОФИ Крит. Седем нови футболисти започнаха от първата минута, а капитанската лента беше поверена на Йоанис Питас.

ЦСКА стартира агресивно и още след 15 секунди Петко Панайотов отправи първия удар. В деветата минута домакините пропуснаха отлична възможност да поведат. Сенси центрира от свободен удар към задната греда, Зварц свали с глава към Питас, но капитанът не успя да намери вратата от около пет метра.

Черно море отговори в 18-ата минута. След разбъркване при корнер Венцислав Керчев стигна до удар, но насочи топката право в ръцете на Фьодор Лапоухов.

Две минути по-късно класата на Стефано Сенси даде резултат. Мохамед Брахими пресече подаване при изнасянето на гостите и намери италианеца. Сенси напредна, преодоля Васил Панайотов и с великолепен удар от около 25 метра прати топката в горния десен ъгъл за 1:0.

В 30-ата минута "червените“ организираха отлична комбинация и удвоиха преднината си. Сенси и Брахими комбинираха технично, след което италианецът изведе Питас отляво. Кипърецът продължи с едно докосване към Жоел Зварц, който завърши атаката за 2:0.

Само три минути по-късно ЦСКА можеше практически да реши срещата. Питас овладя на гърди и намери Зварц в наказателното поле, но този път нападателят стреля покрай дясната греда.

Черно море обаче се възползва от грешка на домакините и се върна в мача в 39-ата минута. Жан-Филип Гбамен сбърка при изнасянето, Мохамед Аши пресече и веднага намери Селсо Сидни. Нападателят остана срещу Лапоухов и хладнокръвно намали на 1:2.

Попадението даде увереност на варненци и непосредствено преди почивката те създадоха още две възможности. Първо Сидни проби отляво и стреля от малък ъгъл, но Лапоухов спаси, а малко след това Васил Панайотов получи добра възможност в наказателното поле, но не намери целта.

След динамичното първо полувреме темпото спадна. В 52-ата минута Питас изведе Зварц зад защитата, но Дамян Христов улови ниския му удар. Постепенно положенията пред двете врати станаха все по-редки.

Голямата възможност за Черно море да се върне в двубоя дойде в 82-ата минута. Хорхе Падиля беше изведен зад отбраната на ЦСКА и прати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада. Решението впоследствие беше потвърдено и от ВАР.

Само четири минути по-късно ЦСКА сложи точка на спора. Леандро Годой, появил се като резерва, комбинира със Сенси, навлезе отляво в наказателното поле и с прецизен нисък удар в далечния ъгъл оформи крайното 3:1.

Така "червените“ продължиха силната си серия на домашната сцена и записаха пета поредна победа в първенството, след като преди срещата бяха в серия от четири последователни успеха.

За Черно море поражението сложи край на надеждите да бъде надграден успехът с 3:1 над Дунав Русе от предишния кръг.