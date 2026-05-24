Делян Пеевски за 24 май: Нека знанието и познанието ни водят към по-доброто бъдеще на нашата Родина

Честит празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, пише лидерът на ДПС Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на партията.

"И днес великото дело на братята Кирил и Методий за утвърждаване на славянската култура като част от европейската носи българския образ и дух", заявява той. "И всички заедно изказваме своята признателност към съвременните просветители, учители, преподаватели, дейци на културата, творци, хората, носещи пламъка на знанието тези, които със силата на думите и писмеността вдъхновяват и формират светоусещане и мироглед. Нека знанието и познанието бъдат наши пътеводители за по-доброто бъдеще на нашата Родина", допълва Пеевски.

България чества днес Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.