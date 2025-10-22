Дембеле: Най-важното е, че сме на върха в класирането

Усман Дембеле се завърна в игра за ПСЖ и дори се разписа във вратата на Байер Леверкузен за разгромната победа със 7:2 късно снощи. Шампионите на Европа са убедителен лидер във временното класиране, като имат пълен актив от точки след три кръга в Лигата на богатите.

"Много добро представяне. Изиграхме три мача и записахме три победи, а най-важното е, че сме на върха в класирането в Шампионската лига. Знаем, че ни очакват трудни мачове, но ще продължим да се борим, за да завършим в челната осмица. Започнахме сезона наистина добре, особено като се има предвид колко труден беше миналият. Добре позиционирани сме и се надяваме, че това ще продължи и занапред", коментира Дембеле пред официалния сайт на УЕФА.

На въпрос за 100-ия му мач за френския клуб, Усман Дембеле отговори: "Наистина съм щастлив, искам да постигна още повече. Ще направя всичко възможно, за да донеса успех на Пари Сен Жермен."