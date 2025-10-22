ПСЖ направи на пух и прах Байер в Леверкузен

Пари Сен Жермен продължава да стряска от началото на сезона в Шампионска лига. Действащите шампиони в турнира на богатите се позабавляваха срещу Байер Леверкузен след 6:2 в среща от третия кръг, изиграна на "БайАрена".

В автори на попаденията за французите се превърнаха Дезире Дуе на два пъти, Хвича Кварацхелия, Уилян Пачо, Нуно Мендеш, Витиня и Усман Дембеле, докато за германците се разписа Алейш Гарсия, който отбеляза втория си гол от дузпа. И двата отбора доиграха мача с човек по-малко, тъй като Робер Андрих и Иля Забарний получиха червен картон. Селекцията на Луис Енрике нямаше спиране, особено в края на първото полувреме, когато след изравняване на "аспирините" реагира светкавично с три попадения.

По този начин тимът от Париж все още не познава вкуса на поражението през 2025/2026 в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент и има пълен актив от три победи. От своя страна съставът на продължава да няма успех и допусна първо поражение.

Действащите първенци в Лига 1 са сред лидерите във временното класиране и имат 9 точки на сметката си, с колкото са още Интер и Арсенал, а отборът от Леверкузен се намират на незавидната 27-а позиция с 2. На 4 ноември ПСЖ ще домакинства на друг германски тим - Байерн Мюнхен, докато Байер ще има визита на Бенфика ден по-късно.

What a performance from Paris #UCL pic.twitter.com/qDdPknWRWm — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2025

Гостите поставиха ударно начало и още в седмата минута бяха в ролята на лидери. След изпълнение на корнер Нуно Мендеш центрира отдясно, а Уилиян Пачо се оказа най-съобразителен, след като бе забравен от защитата и откри с глава.

В 20-та минута Хвича Кварацхелия получи шанс да удвои за французите, но неговият удар профуча покрай вратата, пазена от Марк Флекен.

Домакините имаха възможност да отвърнат на удара. Настоятелността на Клаудио Ечевери даде резултат и германците получиха дузпа, тъй като Иля Забарний игра с ръка. Алехандро Грималдо застана зад топката, но шутът му срещна вратата на Люка Шевалие.

Последва нова греда в 29-та минута, този път на Сени Маюлу, който не успя да покачи преднината на парижани. Малко след това Ернест Поку отправи неточен удар, преминал покрай вратата на гостите.

2 минути по-късно Роберт Андрих удари с лакът Дезуре Дуе, получавайки червен картон, който остави „аспирините“ с човек по-малко. Ситуацията за тима от Париж се влоши също в 38-та минута, когато Забарний също получи червен картон, поваляйки Кристиан Кофане. Главният съдия Хесус Хил Мансано посочи бялата точка, а Алейш Гарсия не сбърка за 1:1.

В този момент действащите първенци сътвориха голово шоу. Двойно подаване между Дуе и Кварацхелия завърши с точно попадение на французина в 41-та минута.

3 минути по-късно и Кварацхелия матира Флекен. Той навлезе в наказателното поле и с хубав изстрел, който бе подпомогнат от двете страни, топката навести вратата на нидерландския страж за 3:1.

В продължението на първото полувреме Дуе отново попадна под светлините на прожекторите. Французинът проби в наказателното поле на домакините и с красив удар от дистанция се отличи с втори гол за 4:1.

Действащите шампиони на Франция демонстрираха мощта си още при откриването на второто полувреме. В 50-та минута Витиня напредна и асистира на Мендеш, който нахлу в наказателното поле на германците и без проблеми отбеляза петия гол.

„Аспирините“ показаха признаци на живот в 54-та минута след ефектно изпълнение на Гарсия. Той получи топката и с мощен шут от далечна дистанция направи безпомощен Шевалие.

ПСЖ нямаше намерение да спира с попаденията и затвърди този факт още веднъж в 65-та минута. Брадли Баркола тръгна на скорост и проби отляво, а с пас намери нахлуващия Усман Дембеле, като последният също прати топката във вратата на Флекен.

До финалната сирена темпото спадна и останалите минути до голяма степен се превърнаха в протоколни.

Французите дадоха да се разбере, че головата фиеста не е приключила. В 90-та минута и Витиня записа името си сред голмайсторите, след като с чудесен изстрел от далечна дистанция отбеляза гол №7.