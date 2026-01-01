Челси уволни Енцо Мареска

Енцо Мареска вече не е мениджър на Челси. Новината за освобождаването на италианеца бе съобщена официално от клуба.

„Футболен клуб Челси и старши треньорът Енцо Мареска се разделиха. По време на престоя си в клуба, Енцо изведе отбора до успех в Лигата на конференциите и Световното клубно първенство на ФИФА. Тези постижения ще останат важна част от новата история на клуба и ние му благодарим за приноса му към клуба. С ключови цели, за които все още отборът се бори в четири турнира, включително квалификации за Шампионската лига, Енцо и клубът вярват, че промяната дава на отбора най-добрия шанс да върне сезона в правилната посока. Пожелаваме на Енцо всичко най-добро за в бъдеще", се казва в официалното изявление на Челси.

45-годишният италианец бе начело на „сините“ от юли 2024 г.

Под ръководството на Мареска отборът е изиграл 90 мача – 55 победи, 15 равенства и 20 загуби. С лондонския клуб Мареска спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство.

След 19 кръга от Висшата лига Челси има 30 точки и е пети в класирането.