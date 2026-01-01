БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Челси уволни Енцо Мареска

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

45-годишният италианец бе начело на „сините“ от юли 2024 г.

Енцо Мареска
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Енцо Мареска вече не е мениджър на Челси. Новината за освобождаването на италианеца бе съобщена официално от клуба.

„Футболен клуб Челси и старши треньорът Енцо Мареска се разделиха. По време на престоя си в клуба, Енцо изведе отбора до успех в Лигата на конференциите и Световното клубно първенство на ФИФА. Тези постижения ще останат важна част от новата история на клуба и ние му благодарим за приноса му към клуба. С ключови цели, за които все още отборът се бори в четири турнира, включително квалификации за Шампионската лига, Енцо и клубът вярват, че промяната дава на отбора най-добрия шанс да върне сезона в правилната посока. Пожелаваме на Енцо всичко най-добро за в бъдеще", се казва в официалното изявление на Челси.

45-годишният италианец бе начело на „сините“ от юли 2024 г.

Под ръководството на Мареска отборът е изиграл 90 мача – 55 победи, 15 равенства и 20 загуби. С лондонския клуб Мареска спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство.

След 19 кръга от Висшата лига Челси има 30 точки и е пети в класирането.

#ФК Челси #Енцо Мареска

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Европейски футбол

Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор
Чете се за: 01:35 мин.
Аморим също не оцеля Аморим също не оцеля
Чете се за: 06:45 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона
Чете се за: 01:12 мин.
Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ