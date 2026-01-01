ПСЖ приема съгражданина си ФК Париж в исторически мач на "Парк де Пренс"

В неделя, 4 януари двата парижки клуба ще се изправят един срещу друг за първи път в официален мач от 1978 г. Въпреки мащаба на събитието, сигурността около „Парк де Пренс“ няма да бъде засилена. Феновете на Париж обаче ще бъдат без своите ултраси за двубоя, който стартира в 21:45 ч.

Мачът е исторически, защото за първи път от 47 години насам, два парижки клуба ще се сблъскат в мач от френската футболна лига.

Билетите от 10 евро за привържениците на втория столичен клуб се разпродадоха бързо и трибуната за "гостите" ще бъде запълнена предимно с редовни фенове.

Този мач идва в особено труден момент за Париж и неговите ултраси. След сбиването между фракциите при гостуването на Авър на 7 декември, клубът наложи санкции. Ултрасите наброяващи 950 души получиха забрана да присъстват на трибуните до второ нареждане и следователно няма да присъстват и на мача с именития си съперник ПСЖ.

Въпреки важността на срещата, отсъствието на ултрасите на ФК Париж вероятно е накарало Парижката полицейска префектура, която се срещна с двата клуба във вторник, да се въздържи от засилване на мерките за сигурност, които обикновено въвежда за мач от Лига 1 на „Парк де Пренс“.

Мачът не беше класифициран като високорисков от Националната дивизия за борба с хулиганството (DNLH). Що се отнася до ПСЖ, клубът не е предприел конкретни мерки и „няма особени притеснения“ относно този безпрецедентен мач.

Въведени са ограничения в движението около стадиона от 8:00 сутринта до 1:00 ч. на другия ден.

Осем дни по-късно, в понеделник, 12 януари, двата парижки отбора ще се изправят един срещу друг отново, този път в осминафиналите на Купата на Франция. Този мач отново ще се проведе на „Парк де Пренс“.