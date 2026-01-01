Браим Диас остава в Реал Мадрид до 2030 г.

Полузащитникът на Реал Мадрид Браим Диас е постигнал споразумение за удължаване на договора с клуба, съобщава Cadena SER.

Страните ще подпишат контракта до лятото на 2030 г. В договора е включено малко увеличение на заплатата, бонуси и повече игрово време. Настоящият договор на Диас изтича през лятото на 2027 г.

26-годишният футболист е изиграл 22 мача този сезон, в които е отбелязал един гол и е дал три асистенции.