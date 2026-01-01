Лука Модрич: Ако не бях футболист, щях да искам да бъда сервитьор, бях добър в това

Хърватският полузащитник на Милан Лука Модрич разкри, че е щял да стане сервитьор, ако не беше започнал да играе футбол.

Модрич спечели множество трофеи с Реал Мадрид. Играл е и за Динамо Загреб и Тотнъм Хотспър.

„Харесвам нормалността. Нормално семейство, нормален живот, малките неща. Не се чувствам специален. През целия си живот никога не съм си мислил, че съм над някой друг. Ако не бях футболист, щях да искам да бъда сервитьор. Бях добър в това, обичах го. Учих в училище за хотелиерство. През първата ми година стажувахме в ресторант „Марина“ в Задар, където се провеждаха сватбени приеми. Сервирах напитки, а на хърватските сватби се пие много. Единственото нещо, което не харесвах, беше миенето на чинии“, каза Модрич в интервю за "Кориере дела Сера".

Модрич разкрива колко директен е бил Моуриньо по време на престоя им заедно в Реал Мадрид. Той споделя случай, в който треньорът е разплакал Кристиано Роналдо в съблекалнята заради това, че не е преследвал противников играч в защита.

„Моуриньо е много директен с играчите, но е и честен. Той се отнасяше по същия начин със Серхио Рамос и новите играчи: ако трябваше да ти каже нещо, щеше да ти го каже“, обясни хърватинът и добави:

"Той е специален – като треньор и като човек. Той беше този, който ме искаше в Реал Мадрид. Без Моуриньо никога нямаше да пристигна. Съжалявам, че го имах като треньор само за един сезон.“

Модрид посочи Кристиано Роналдо като най-великия си съотборник, подчертавайки неговата работна етика и голямо сърце.

Двамата бяха съотборници в продължение на шест сезона – от 2012 г. (когато Модрич се присъедини към клуба) до 2018 г. (когато Роналдо премина в Ювентус). По време на общия си престой на „Сантяго Бернабеу“ те постигнаха исторически успехи, включително 4 титли от Шампионската лига (2014, 2016, 2017, 2018), като спечелиха общо 15 трофея, включително Ла Лига, Купата на Краля и световното клубно първенство.

Полузащитникът потвърди голямата си цел — да играе за Хърватия на световното първенство през 2026 г.

Той заяви, че все още се чувства в отлична форма и иска да помогне на националния отбор в „последното му голямо приключение“.