Денчева започна с победа във Вербие

Националката на България за Били Джийн Кинг къп Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №6 победи със 7:5, 6:2 представителката на домакините Йозефине Кунц. Срещата продължи 79 минути.

Българката пропиля ранен пробив аванс, но все пак стигна до успеха в първия сет с късен втори брейк. Денчева загуби подаването си на старта на втората част, но след това взе четири поредни гейма по пътя си към крайната победа. Във втория кръг тя ще играе срещу Лиза Клейс (Белгия).

Росица Денчева ще участва и в надпреварата на двойки. Българката и Моника Станкевич (Полша) ще играят по-късно днес срещу поставените под №4 италианки Мадалена Джордано и Гая Скуарчалупи.

Денчева и Станкевич достигнаха до финала на състезание от същия ранг във Вербие през миналата седмица, но в събота загубиха драматично мача за трофея от Тифани Льометр (Франция) и Тина Надин Смит (Австралия) със 7:6(3), 3:6, 5-10.