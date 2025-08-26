БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Денчева започна с победа във Вербие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Българката ще участва и в надпреварата на двойки.

Росица Денчева
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националката на България за Били Джийн Кинг къп Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №6 победи със 7:5, 6:2 представителката на домакините Йозефине Кунц. Срещата продължи 79 минути.

Българката пропиля ранен пробив аванс, но все пак стигна до успеха в първия сет с късен втори брейк. Денчева загуби подаването си на старта на втората част, но след това взе четири поредни гейма по пътя си към крайната победа. Във втория кръг тя ще играе срещу Лиза Клейс (Белгия).

Росица Денчева ще участва и в надпреварата на двойки. Българката и Моника Станкевич (Полша) ще играят по-късно днес срещу поставените под №4 италианки Мадалена Джордано и Гая Скуарчалупи.

Денчева и Станкевич достигнаха до финала на състезание от същия ранг във Вербие през миналата седмица, но в събота загубиха драматично мача за трофея от Тифани Льометр (Франция) и Тина Надин Смит (Австралия) със 7:6(3), 3:6, 5-10.

#Росица Денчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
1
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
4
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
5
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е...
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
6
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Тенис

Беатрис Спасова се класира за четвъртфиналите на двойки в Ираклион
Беатрис Спасова се класира за четвъртфиналите на двойки в Ираклион
Нестеров стартира успешно участието си в Букурещ Нестеров стартира успешно участието си в Букурещ
Чете се за: 01:10 мин.
Карлос Алкарас обясни как се е стигнало до новата му прическа Карлос Алкарас обясни как се е стигнало до новата му прическа
Чете се за: 02:00 мин.
Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на Откритото първенство на САЩ Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на Откритото първенство на САЩ
Чете се за: 02:40 мин.
Каспер Рууд и Карен Хачанов продължават към втория кръг на US Open Каспер Рууд и Карен Хачанов продължават към втория кръг на US Open
Чете се за: 01:22 мин.
Григор Димитров: Възстановяването ми отнема повече време, отколкото очаквах Григор Димитров: Възстановяването ми отнема повече време, отколкото очаквах
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Забраняват телефоните в училище от ноември? Забраняват телефоните в училище от ноември?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Тръмп към критиците: Не съм диктатор, аз съм човек със здрав разум
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ