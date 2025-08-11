Деница Манолова в Идеалната петица на европейското за жени до 20 г. в Унгария

Деница Манолова получи заслужено признание за силното си представяне на европейското първенство за жени до 20 г., Дивизия Б, което се проведе в Унгария. Баскетболистката на Рилски спортист намери място в Идеалната петица на турнира в Мишколц.

Манолова бе наградена след края на финалния двубой, който приключи с успех на Унгария над Сърбия със 71:44. Българката бе с ключов принос за класирането на отбора ни в Топ 4 на европейското след 4 победи и 3 загуби. В последния си мач нашите отстъпиха на Хърватия със 78:82 и останаха четвърти.

Националката до 20 г. зае трето място сред реализаторите на турнира в Мишколц. 176-сантиметровата състезателка регистрира средно по 16.3 точки в общо 7 мача. Най-доброто й постижение бяха 31 точки в срещата срещу Ирландия.

Деница Манолова демонстрира успеваемост в стрелбата от игра 39.8%, включително 46.8% от средна дистанция и 27.3% от тройката, както и 86.1% от линията за изпълнение на наказателни удари.

На сметката си тя остава още средни показатели от 5.6 борби, 3.4 асистенции и 2.3 откраднати топки за 31.2 минути на двубой.