Девет българи стартират на международния турнир по бадминтон в Печ

Девет български състезатели участват на международния турнир по бадминтон от сериите "Future Series“, който започна в унгарския град Печ.

В състава са Гергана Павлова, Рая Пашова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова, Йордан Йорданов, Цветан Иванов, Цветомир Стоянов, Евгени Панев и Станимир Терзиев.

Цветан Иванов отпадна в квалификациите след загуба от датчанина Якоб Тиге с 12:21, 16:21. По-късно днес Рая Пашова ще се изправи срещу Леа Вибочова от Словакия, а в надпреварата при мъжките двойки Иванов и Йордан Йорданов ще срещнат унгарците Зено Агаи и Балаш Пето.

Останалите български представители ще започнат директно от основната схема. Рая Пашова и Гергана Павлова са поставени под номер 3 при женските двойки и ще стартират от четвъртфиналите.