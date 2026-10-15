Димитър Бербатов за ЦСКА: Без съмнение това е най-големият български отбор

Успешната кариерата на Димитър Бербатов стартира в ЦСКА, а от януари 2014 до лятото на 2015 година той бе футболист на Монако. Именно затова българинът бе потърсен от френското издание "Екип", за да даде мнението си преди двубоя между ЦСКА и Монако в Лигата на конференциите по-късно днес. Бербатов се изказа много ласкаво за "червените".

"Без съмнение това е най-големият български отбор. Те смениха собственика си неотдавна и са напът да направят един от най-хубавите стадиони на Балканите. Назначиха и нов треньор, който е германец. Обикновено, всеки се опитва да открие кои са звездите, но на Балканите тайното оръжие е колективът. Мисля, че ЦСКА е опасен противник за Монако. Ако подценят ЦСКА, рискуват да имат проблеми. Вероятно ще бъда на стадиона и ще се радвам и на двата отбора, като все пак леко ще подкрепям ЦСКА, защото искам най-доброто за българския футбол. Това са точно тези мачове, които всеки очаква тук, стадионът ще е пълен и нямам търпение да го гледам", коментира българинът пред авторитетното издание.

"Обичам да гледам Хари Кейн, защото в моите очи той се доближава най-много до това, което аз се опитвах да правя преди години, въпреки че той е по-добър от мен, очевидно. Дори на 33 години той играе на най-високо ниво, продължава да вкарва голове, играе на Световно първенство, води Англия напред и най-добър реализатор на националния тим на страната си. Докосването му на топката, визията му за играта, умението му да предвижда какво ще стане с два-три хода напред, начина, по който се откъсва и подава на съотборниците си. Той не е егоист, но когато има възможност да вкара, вкарва, като това му носи удоволствие. За мен той е най-добрият в света на своя пост", каза Димитър Бербатов за Хари Кейн малко преди връчването на "Златната топка" след десет дни в Лондон.