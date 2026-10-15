Маркус Гиздол избра група от 22 играчи на ЦСКА за мача с Монако, от нея липсват заболелият Гбамен и наказаният Брахими

От ЦСКА обявиха група от 22 футболисти за мача с Монако от първия кръг на Лигата на конференциите тази вечер. Срещата започва от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

В разширения състав на треньора Маркус Гиздол не присъстват защитникът Жан-Филип Гбамен по здравословни причини, както и универсалният Мохамед Брахими, който е наказан за червения картон, получен в първия мач с ОФИ Крит.

В групата попаднаха и младият вратар Даниел Николов, защитникът Алекс Тунчев и халфът Васил Каймаканов.

Съставът на ЦСКА:

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов;

Защитници: Давид Пастор, Андрей Йорданов, Анжело Мартино, Алекс Тунчев, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Диниш Алмейда;

Халфове: Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Исак Соле, Петко Панайотов, Джейм Ето'о, Лео Перейра, Каталин Иту, Васил Каймаканов;

Нападатели: Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц.