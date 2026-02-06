Димитър Димитров: В малкото време, което имахме, изпълнихме целите и задачите

Специалистът говори пред медии преди първия официален мач за годната на Ботев.
Наставникът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров даде пресконференция на стадион "Христо Ботев" преди подновяването на футболния шампионат. В неделя пловдивчани приемат у дома Берое.
„Тази година подготовката беше по-кратка. Не случихме на време, но това не трябва да служи като оправдание. В малкото време, което имахме, изпълнихме целите и задачите. Говоря за тези футболисти, които завършиха цялата подготовка. Не същото важи за новодошлите. В процеса на първенството те ще наваксат. Нашият състав вече има по-голяма вариативност и опции за решаване на различни проблеми в хода на първенството“, започна Димитров и потвърди привличането на централния защитник Антоан Конте.
„На този етап Антоан Конте е последният човек, който ще дойде. През зимния период е трудно да се правят трансфери, но при нас беше наложително, защото имаше напуснали, а и търсихме баланс в нашия състав“, обясни специалистът.
Димитров обърна внимание и на първите три срещи на "канарчетата" от пролетния дял - срещу Берое, срещу Локомотив (Пловдив) в четвъртфиналите за Купата на България и срещу Левски.
„Мачът с Берое е не по-малко важен от двубоите с Локомотив и Левски. Мачът с Локомотив е сблъсък, който цял Пловдив чака с нетърпение. Надявам се да се представим в най-доброто наше моментно ниво. Мачът с Левски също е много важен. Лошото е, че ние пак сме отборът, който ще почива с един ден по-малко. Мисля, че отборите трябва да бъдат поставени при равни условия, защото ние играем в четвъртък и в неделя. Преди това обаче имаме двубой с Берое, който не трябва да се подценява", каза още наставникът на "жълто-черните".