До 1 млн. евро може да получат градове у нас и 35 държави в Европа по програми за парньорство на ЕС

Градове от България, страните членки на ЕС, Норвегия, Швейцария, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Украйна и Молдова ще могат да участват в партньорски мрежи за съвместно планиране, финансирани от Европейския съюз. Всяка мрежа може да получи до 1 000 000 евро, предоставени от Програма URBACT IV 2021-2027, съобщиха от регионалното министерство, което е Национален орган по програмата.

По програмата „Мрежи за съвместно планиране“ може да се кандидатства до 17 юни 2026 г. Целта е да се създадат партньорства между градове, желаещи да приведат в изпълнение свои стратегии или политики, като приложат конкретни мерки за осъществяването им на местно ниво. Важно условие е 50% от общия бюджет да бъде предназначен за изпълнение на пилотни дейности на местно ниво.

Подкрепят се проекти на градските власти от ниво квартал до функционална градска зона в зависимост от обхванатата тема и въздействието, което може да бъде оказано. Това включва връзки между градовете и селските райони и трансгранични функционални градски зони. Във всяка мрежа могат да участват от 6 до 8 партньора.

Средствата от Европейския фонд за регионално развитие са в размер на 70% от стойността на проекта за партньори от Югозападния район за планиране и 80% за партньори от останалата територия на България. МРРБ осигурява 15% национално съфинансиране за българските бенефициенти, допълват от регионалното ведомство.