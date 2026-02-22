БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане

Чете се за: 01:32 мин.
У нас
За студените водомери обаче такова изискване няма

края 2026 ndash всички топломери водомери топла вода дистанционно отчитане
Снимка: БГНЕС
До края на 2026 г. уредите за дялово разпределение на столичната "Топлофикация" задължително трябва да бъдат подменени с такива с дистанционно отчитане. Същото изискване важи и за водомерите за топла вода. За студената вода обаче, такова изискване няма. Подмяната е за сметка на домакинствата. Крайният срок е залегнал както в европейското, така и в националното законодателство.

Хиляди домакинства в цяла България трябва да сменят топломерите и водомерите в жилищата си. 10-годишният срок за употреба на много от уредите изтича. Евродиректива задължава страната ни да въведе дистанционен отчет за всички потребители до края на 2026 година. За това новите топломери и водомери за гореща вода задължително трябва да имат датчици за отчитане от разстояние.

На всеки 10 години водомерите подлежат на смяна или метрологична проверка. При студените водомери срокът е 90 дни след връчване на уведомително писмо. При топлите водомери срокът за реакция е 30 дни след получаване на уведомителното писмо.

Столичната "Топлофикация" предлага топломери под наем. Скоро ще има възможност за закупуване на уреди за дялово разпределение и на разсрочено плащане.

