БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Добре дошли" в Бургас на семейството на двугърбите Кали и Фреди и бебето им (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази

Те са новите обитатели на зоопарка в града

Слушай новината

Три двугърби камили са новите обитатели на бургаския зоопарк.

Те са семейство - майка, баща и техният син. Родителите се казват Кали и Фреди, а тяхното дете все още няма име и очаква своя осиновител, който ще има възможността да го избере.

Камилите са в отлична форма, с изключително спокоен нрав и вече се чувстват прекрасно в новия си дом. Те разполагат с повече от 5 декара просторна площ, където свободно се разхождат, почиват и общуват отблизо с посетителите.

Техният нов дом е създаден по уникалната концепция – загражденията да бъдат максимално близки до естествената среда на животните. Постепенно традиционните мрежи ще отпадат, като на тяхно място се използват електропастири и естествени бариери. Така животните се чувстват свободни и спокойни, а посетителите могат да ги наблюдават в обстановка, напомняща реалния им хабитат.

Двугърбите камили, наричани още бактриани (Camelus bactrianus), произхождат от суровите степи и полупустини на Централна Азия. Те са перфектно приспособени към екстремни условия – могат да издържат на температури от -40°C до +40°C, да изминават десетки километри без вода и да съхраняват енергия в двете си гърбици под формата на мазнина.

Освен това са интелигентни, социални и силно привързани към своето семейство.

Семейството на Кали, Фреди и тяхната рожба вече е сред любимците на посетителите, а новият им просторен дом е поредната крачка към мисията на Зоопарк Бургас – по-близка връзка между хората и животните.

#двугърби камили #бургаски зоопарк

Последвайте ни

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
2
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
3
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
4
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
5
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
6
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Любопитно

Скелети дефилираха в Мексико в навечерието на Деня на мъртвите
Скелети дефилираха в Мексико в навечерието на Деня на мъртвите
"Попитай ме за вярата" - гръцката църква разработи AI пътеводител на духовния живот "Попитай ме за вярата" - гръцката църква разработи AI пътеводител на духовния живот
Чете се за: 02:50 мин.
Назначена през септември, а вече "бременна": AI министърката на Албания ще има 83 деца-асистенти Назначена през септември, а вече "бременна": AI министърката на Албания ще има 83 деца-асистенти
Чете се за: 02:50 мин.
Необичайно състезание: Лодки от тикви в Белгия Необичайно състезание: Лодки от тикви в Белгия
Чете се за: 00:22 мин.
Нова звездна двойка: Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо се появиха хванати за ръце Нова звездна двойка: Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо се появиха хванати за ръце
Чете се за: 00:57 мин.
Продадоха картината "Черна магия" на Рене Магрит на търг за 10,7 млн. евро Продадоха картината "Черна магия" на Рене Магрит на търг за 10,7 млн. евро
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Д-р Николай Брънзалов предупреди, че Здравната каса ще завърши годината с дефицит в перото за "болнична помощ" Д-р Николай Брънзалов предупреди, че Здравната каса ще завърши годината с дефицит в перото за "болнична помощ"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Тотална гавра": Младите лекари не вярват в обещанията на властта за по-високи заплати "Тотална гавра": Младите лекари не вярват в обещанията на властта за по-високи заплати
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
50 загинали, сред които 22 деца, при новите израелски удари в Газа
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Толкамери на "лов" за претоварени тирове - колко са...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Добре дошли" в Бургас на семейството на двугърбите Кали...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ