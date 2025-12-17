БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българка покори Южния полюс след 110 километра преход със ски

Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Мариета Георгиева е първата българка, изминала разстоянието от т.нар. последен градус до географския Южен полюс

Българка покори Южния полюс след 110 километра преход със ски
Слушай новината

Мариета Георгиева развя българския флаг на най-южната точка на планетата. След изкачването на връх Винсън в Антарктида тя успешно завърши 110-километров ски преход от 89-ия градус южна ширина до Южния полюс.

На 14 декември, на годишнината от първото достигане на Южния полюс от Руал Амундсен, Георгиева достига полюса и става първата българка, изминала разстоянието от т.нар. последен градус до географския Южен полюс.

С реализирането на тази експедиция Мариета вече има изкачени шест от седемте континентални върха и е достигнала един от двата географски полюса, с което се нарежда на крачка от включване в изключително елитния списък на по-малко от 100 души в света, постигнали Explorer Grand Slam – изкачване на седемте континентални върха и достигане на Северния и Южния полюс.

Експедицията е част от образователната мисия на фондация "Малки изследователи – от Еверест до Антарктида", насочена към вдъхновяване на деца и млади хора да се интересуват от науката, географията и изследването на екстремни среди.

