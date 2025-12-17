БНТ получи награда за принос в популяризирането на Техническия университет в София

Българската национална телевизия получи награда за принос в популяризирането на дейността и обществената мисия на Техническия университет в София.

Отличието връчи ректорът на университета проф. д-р Георги Венков. Освен почетния плакет грамоти получиха журналисти от "По света и у нас", "Панорама" и "Денят започва с Георги Любенов".

Цанка Николова, репортер "По света и у нас": "За всички нас в Българската национална телевизия е изключителна чест да получим това признание от Техническия университет и обещаваме и през следващата година да даваме всичко възможно, за да бъдем този мост между науката и обществото".

Стажант-репортер: Дарина Ангелова

Снимки: БТА