Добруджа надигра словаци в Анталия

Добруджа постигна втори успех в хода на своята зимна подготовка в Анталия. Участникът в Първа лига отказа Ружомберок на турска земя след 2:1 в своята четвърта контрола.

"Добруджанци бяха по-активният и по-инициативният отбор през по-голямата част от двубоя, като създадоха повечето опасни положения пред вратата на словаците и контролираха темпото на играта.

Участие в срещата взеха всички футболисти, които са част от лагера в Анталия, като треньорският щаб отново направи ротации с цел да даде игрово време на целия състав.

Точни за Добруджа бяха Валду Те в 16-ата минута и Бубакар в 82-рата минута, които донесоха заслужен успех за „жълто-зелените“, написаха от Добруджа.

През пролетта отборът ще продължи да се бори за основната си цел - запазване на място в елитната Първа лига.