Добруджа постигна класическа победа в домакинството си на Септември

Добруджа победи Септември София с 3:0 в мач от 20-ия кръг на Първа лига. Последните два отбора в класирането размениха местата си.

Двата отбора си размениха по един точен удар през първото полувреме, но само този на домакините се превърна в гол. Вашку Да Куня откри резултата в 37-ата минута, като засече с глава центриране на Томаш Коща Силва.

След почивката футболистите в жълто удвоиха преднината си. Матеуш Леони засече от движение подаване в наказателното поле на Антон Иванов.

Възпитаниците на Ясен Петров подпечатаха успеха си в 66-ата минута. Томаш Коща Силва оформи крайния резултат с шут извън пеналтерията.

В 77-ата минута Ивайло Михайлов можеше да увеличи аванса на тима си, но стреля в напречната греда.

Добруджа се изкачи до 15-ата позиция в подреждането с актив от 15 пункта. Толкова точки има последният Септември, който се смъкна до 16-ото място в класирането.