ИЗВЕСТИЯ

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:45 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

Добруджа постигна класическа победа в домакинството си на Септември

Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Сблъсъкът противопостави последните два отбора в Първа лига.

Добруджа
Снимка: Startphoto.bg
Добруджа победи Септември София с 3:0 в мач от 20-ия кръг на Първа лига. Последните два отбора в класирането размениха местата си.

Двата отбора си размениха по един точен удар през първото полувреме, но само този на домакините се превърна в гол. Вашку Да Куня откри резултата в 37-ата минута, като засече с глава центриране на Томаш Коща Силва.

След почивката футболистите в жълто удвоиха преднината си. Матеуш Леони засече от движение подаване в наказателното поле на Антон Иванов.

Възпитаниците на Ясен Петров подпечатаха успеха си в 66-ата минута. Томаш Коща Силва оформи крайния резултат с шут извън пеналтерията.

В 77-ата минута Ивайло Михайлов можеше да увеличи аванса на тима си, но стреля в напречната греда.

Добруджа се изкачи до 15-ата позиция в подреждането с актив от 15 пункта. Толкова точки има последният Септември, който се смъкна до 16-ото място в класирането.

#Първа лига 2025/2026 #Септември София # Добруджа

Тер Щеген претърпя операция, под въпрос е за Мондиал 2026
Тер Щеген претърпя операция, под въпрос е за Мондиал 2026
Лудогорец: Футболът затъна в кал и лъжи - време е за оставки или конгрес Лудогорец: Футболът затъна в кал и лъжи - време е за оставки или конгрес
Чете се за: 04:57 мин.
БФС публикува позиция за лицензирането и организацията на първенството БФС публикува позиция за лицензирането и организацията на първенството
Чете се за: 01:25 мин.
Олимпик Лион измъкна победата срещу Нант Олимпик Лион измъкна победата срещу Нант
Чете се за: 00:47 мин.
Християн Петров и Хееренвеен записаха поражение в Нидерландия Християн Петров и Хееренвеен записаха поражение в Нидерландия
Чете се за: 01:07 мин.
70 паунда на седмица 70 паунда на седмица
Чете се за: 06:32 мин.

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия
Чете се за: 02:45 мин.
Сноуборд
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна
Чете се за: 03:35 мин.
Спорт
Случаят „Петрохан“и бавенето на изборите –...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
