Документален филм за бандата Oasis: Братята Галахър се събраха във Венеция

Не стихва плеядата от звезди във Венеция, където продължава един от най-прочутите кинофестивали.

Братята Лиъм и Ноел Галахър бяха забелязани заедно за първи път след края на турнето им от миналото лято. Легендарните членове на бритпоп бандата Oasis се събраха във Венеция за представянето на документален филм, посветен на турнето им.

Братя Галахър хвърлиха бомба в музикалния свят през 2024 година с новината, че след близо 30 години на скандали и омраза, се събират отново за серия от концерти. Сега двамата не отричат слуховете, че е възможно да готвят ново турне.