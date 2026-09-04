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Мляко от хлебарки и бельо в земята: отличиха най-необичайните научни изследвания (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Годишните Антинобелови награди бяха връчени за първи път извън САЩ

годишните антинобелови награди бяха връчени първи път извън сащ снимки
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Десет изследователски екипа бяха отличени на сатирична церемония по връчването на т.нар. Антинобелови награди (Ig Nobel), която за първи път се проведе извън САЩ заради опасения, свързани с пътуванията на участниците, предаде Асошиейтед прес.

Наградите отличават необичайни и изобретателни научни изследвания. Сред тазгодишните лауреати са изследователи, проучвали млякото от хлебарки и анализирали състоянието на почвата с помощта на бельо. Церемонията, организирана от списанието Annals of Improbable Research, се премести в Европа след 35 години в САЩ заради опасения, че участниците може да срещнат трудности при получаването на визи.

В конгресен център в Цюрих изследователските екипи получиха трофей, наподобяващ кръстоска между гъба и човешки крак.

Сред отличените бяха Матилда Бриндъл и Стюарт Уест от Оксфордския университет и Катрин Ф. Талбот от Технологичния институт на Флорида, които са реконструирали еволюционната история на целуването. Награда беше присъдена и посмъртно на д-р Токуджи Уно за изследванията му върху техниката за издухване на носа.

Друг изследователски екип е заровил 1000 чифта бельо в повече от 25 страни, за да проучи как организмите в почвата допринасят за разлагането на тъканите.

По традиция церемонията започна, след като публиката изработи хартиени самолетчета и ги хвърли към сцената.

За следващите церемонии организаторите планират домакинството да се редува между Цюрих и други европейски градове. През 2027 г. домакин ще бъде белгийският град Антверпен.

Наградите Ig Nobel са създадени като необичаен паралел на Нобеловите награди, които се връчват всяка година в Швеция и Норвегия. Тазгодишните Нобелови награди ще бъдат обявени в началото на октомври, припомня още Асошиейтед прес.

Снимки: БТА

#антинобелови награди

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