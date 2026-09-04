Мляко от хлебарки и бельо в земята: отличиха най-необичайните научни изследвания (СНИМКИ)

Десет изследователски екипа бяха отличени на сатирична церемония по връчването на т.нар. Антинобелови награди (Ig Nobel), която за първи път се проведе извън САЩ заради опасения, свързани с пътуванията на участниците, предаде Асошиейтед прес.

Наградите отличават необичайни и изобретателни научни изследвания. Сред тазгодишните лауреати са изследователи, проучвали млякото от хлебарки и анализирали състоянието на почвата с помощта на бельо. Церемонията, организирана от списанието Annals of Improbable Research, се премести в Европа след 35 години в САЩ заради опасения, че участниците може да срещнат трудности при получаването на визи.

В конгресен център в Цюрих изследователските екипи получиха трофей, наподобяващ кръстоска между гъба и човешки крак.

Сред отличените бяха Матилда Бриндъл и Стюарт Уест от Оксфордския университет и Катрин Ф. Талбот от Технологичния институт на Флорида, които са реконструирали еволюционната история на целуването. Награда беше присъдена и посмъртно на д-р Токуджи Уно за изследванията му върху техниката за издухване на носа.

Друг изследователски екип е заровил 1000 чифта бельо в повече от 25 страни, за да проучи как организмите в почвата допринасят за разлагането на тъканите.

По традиция церемонията започна, след като публиката изработи хартиени самолетчета и ги хвърли към сцената.

За следващите церемонии организаторите планират домакинството да се редува между Цюрих и други европейски градове. През 2027 г. домакин ще бъде белгийският град Антверпен.

Наградите Ig Nobel са създадени като необичаен паралел на Нобеловите награди, които се връчват всяка година в Швеция и Норвегия. Тазгодишните Нобелови награди ще бъдат обявени в началото на октомври, припомня още Асошиейтед прес.

Снимки: БТА