Допълнителни бонуси за българските атлети във веригата маратони

Чете се за: 05:15 мин.
Спорт
Всички въпросителни ще бъдат решени на предстоящия Маратон Бургас на 9 ноември.

близо 500 участници рекордните отбора участваха екиден маратона софия
За първа година организаторите на четирите маратона от веригата маратони – в градовете Стара Загора, Варна, София и предстоящият в Бургас, ще наградят със специални парични бонуси най-добрите български атлети в дистанциите 10 км., 21 км. и класическия маратон 42.195 км. Още преди началото на първия маратон от веригата за 2025 година, този в Стара Загора, беше определена специална бонус система с точки, според която първите шест мъже и първите шест жени във всяка от дистанциите 10 км., полумаратон 21 км. и класическия маратон 42 км. ще бъдат отличени с допълнителни парични награди. Общият размер на паричните бонуси за българските атлети е в размер на 22600 лв.

Самият бонус е разпределен както следва:
- за 10 км. е общо 4200 лв. (по 2100 лв. за мъжете до 6-то място и 2100 лв. за жените до 6-то място)
- за 21 км. е общо 7400 лв. ( по 3700 лв. за мъжете до 6-то място и 3700 лв. за жените до 6-то място)
- за 42 км. е общо 11000 лв. (по 5500 лв. за мъжете до 6-то място и 5500 лв. за жените до 6-то място)

Всеки един от четирите маратона от веригата носи следните точки в трите дистанции:
1-во място: 7 точки,
2-ро място: 5 точки,
3-то място: 4 точки,
4-то място: 3 точки,
5-то място: 2 точки
6-то място: 1 точка

Във временното класиране до момента, след приключването на три от четирите маратона интригата в дистанция 10 км. мъже и 10 км. жени като че ли липсва, където водачи са съответно Чудомир Черногоров с 19 т. и Девора Аврамова с 14 т., а преднината пред преследвачите им е сериозна. При мъжете, без шанс за първото място, следват Янислав Тодоров с 9 т., Иво Балабанов със 7 т., Шабан Мустафа с 5 т., Валентин Вълканов и Марин Балабанов с по 4 т., Борис Стевиев, Панайот Панайотов и Николай Начев с по 3 т. и др. При жените на 10 км. зад лидерката Девора с шанове са още Наталия Кременска със 7 т., Алис Алиева и Зара Илиева с по 6 т., Емилия Семерджиева, Памела Ени и Билсерин Сюлейман с по 5 т.

Не така стоят нещата при борбата за призовите места в полумаратона и маратона. Преди последния маратон в Бургас при мъжете на 21 км. водач е Мирослав Спасов с 16 т., следван от Стоян Владков със силен старт и две поредни победи в първите два маратона и актив от 14 т. Трети, временно е Николай Кауфман с 8 т., след това са Петър Борисов с 5 т., Владислав Михайлов и Стефан Йорданов с по 4 т., Мартин Аргиров и Максим Колев с по 3 т. и др.

Интригата при жените в полумаратона е повече от голяма. Там има три атлетки с по 7 точки след маратоните в Стара Загора, Варна и София – това са добре познатите Маринела Нинева, Мая Русева и Мария Николова, които си размениха по една победа досега. Плътно след тях е Златка Вълчева с 6 т., следвана от още три с равен брой точки - Билсерин Сюлейман, Таня Димитрова и Анастасия Пейчева с по 5 т. Има и няколко момичета с по 4 точки, които също биха могли да се преборят за шестицата.

И в класическата маратонска дистанция досега се оформиха лидерите при мъжете и при жените. Интрига за първото място ще има само при мъжете, тъй като Радостина Балова си гарантира първото място в общото класиране с добрите бягания на изминалите маратони и събрани 17 точки. За сметка на това при следващите ще има сериозна борба за второто място – Маринела Нинева и Силвия Георгиева са с по 7 т., a Гинка Шавулева e с 6 т. Зад тях за момента са Демяна Йосифова и Мария Михайлова с по 5 т. и още две с по 4 т. – това са, Антония Георгиева и Надежда Ангелова. Временен водач при мъжете на 42 км. след трите маратона е Николай Николов с 12 точки, следван от Александър Спасов и Кольо Райчинов с по 7 т. Малко след тях са Мариян Недялков и Георги Стефанов с по 5 т. Има и трима с по 4 точки, това са Никола Стойчев, Методи Георгиев и Ясен Дудин.

Всички въпросителни ще бъдат решени на предстоящия Маратон Бургас на 9 ноември. Там сили ще премерят над 1500 състезатели в 4 дистанции – 5 км., 10 км., 21 км. и 42 км. Все още обаче не се знае дали всички български атлети, замесени в борбата за раздаване на допълнителните бонуси, ще вземат участие. Очакваме да разберем на 9-ти.

#Маратон Бургас 2025 #Маратон София 2025 #Маратон Варна 2025 #маратон Стара Загора 2025

