Дронове над Финландия: Летището в Хелзинки затвори за кратко

Дронове затвориха за кратко летището в Хелзинки.

Финландските въоръжени сили вдигнаха изтребители, след като безпилотни летателни апарати бяха забелязани в района на столицата. Властите предупредиха почти двумилионното население на региона да остане по домовете си. Малко по-късно от финландското вътрешно министерство обявиха опасността за преминала и от летището възстановиха полетите.

Финландия и съседните балтийски държави Естония, Латвия и Литва бяха свидетели на поредица от инциденти напоследък, при които украински дронове, насочени към Русия, навлизаха в тяхното въздушно пространство.