Два мача дават начало на кръга в Първа лига

В петък, петият кръг в Първа лига се открива с два двубоя. В 19:00 часа ЦСКА 1948 приема у дома новака Монтана, а от 21:15 часа сили ще премерят Локомотив Пловдив и Славия.

Дебют начело на Монтана ще запише Анатоли Нанков, който пое отбора по-рано през седмицата, след като Танчо Калпаков подаде оставка заради резултатите и липсата на победа в първите четири кръга. Сега северняците ще търсят първа победа при тежкото гостуване на ЦСКА 1948.

Отборите имат своята история в Първа и Втора лига, включително и за Купата на България. Последната среща е именно в турнира и "сините" поднасят изненадата с 1:0 през есента на 2021 г.



В исторически план обаче столичаните имат 3 победи, 2 загуби, два мача са завършили без победител - 1:1 и 2:2. Монтана е 13-ти в класирането след две ремита и две поражения на старта, а ЦСКА 1948 е шести със 7 пункта. "Червените" обаче загубиха в изминалия кръг именно от другия новак - Добруджа, с 1:2.

В другата среща Локомотив Пловдив приема Славия. В исторически план 64 победи за "смърфовете", 37 успеха за "белите" и 35 ремита на ниво Първа лига. Днес Локомотив Пловдив също бива фаворизиран.



Локомотив Пловдив печели 3 от последните си 5 домакинства срещу Славия. Столичаните печелят останалите 2 срещи с по 1:0.