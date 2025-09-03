Двама души са загинали при челен сблъсък край симеоновградското село Константиново

Двама души са загинали при челен сблъсък на два автомобила край симеоновградското село Константиново, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в Хасково. Има и ранени, като техният брой се уточнява, но по първоначална информация пострадалите при катастрофата са седем души.

Според официалната информация от полицията, сблъсъкът е на изхода на селото в посока Хасково. Сигналът получен малко след 13:00 часа. На място са изпратени пет полицейски екипа, има медици и пожарникари.