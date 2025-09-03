БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:42 мин.
Двама души са загинали при челен сблъсък край симеоновградското село Константиново

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
При катастрофата има и пострадали

двама души загинали челен сблъсък два автомобила симеоновградското село константиново
Двама души са загинали при челен сблъсък на два автомобила край симеоновградското село Константиново, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в Хасково. Има и ранени, като техният брой се уточнява, но по първоначална информация пострадалите при катастрофата са седем души.

Според официалната информация от полицията, сблъсъкът е на изхода на селото в посока Хасково. Сигналът получен малко след 13:00 часа. На място са изпратени пет полицейски екипа, има медици и пожарникари.

#МВР Хасково #челен сблъсък #тежка катастрофа #с. Константиново

