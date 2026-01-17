БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ловеч

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази

Временно е ограничено движението по пътя Ловеч – Микре

жена загина тежка катастрофа ловеч
Снимка: БТА
Слушай новината

Млада жена загина на място при тежка катастрофа край Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР. По-късно в болницата е починал и шофьорът.

В района на село Изворче челно са се ударили насрещно движещи се лек автомобил и камион. Инцидентът е станал около 10:00 ч. На място е загинала 30-годишна жена, пътувала на предната седалка в леката кола. 55-годишният шофьор е бил транспортиран в болница, но лекарите не са успели да го спасят.

В автомобила е имало още двама пътници – жена и дете, които са се возели на задната седалка. Те също са били откарани за преглед в лечебно заведение.

снимка: БТА

Временно е ограничено движението по пътя Ловеч – Микре в участъка Ловеч – Изворче в двете посоки, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Въведен е обходен маршрут Ловеч – Абланица – Микре – Гиркова Махала – Изворче и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

#Ловеч #тежка катастрофа #загинала жена

Последвайте ни

ТОП 24

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
2
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
3
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода"
4
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к....
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана
5
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в...
Тома Биков: Можем да бъдем ефективни и в управление, и в опозиция
6
Тома Биков: Можем да бъдем ефективни и в управление, и в опозиция

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Регионални

"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и гостите на Перник
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и гостите на Перник
Във Варна започна кастрация на бездомните котки Във Варна започна кастрация на бездомните котки
Чете се за: 02:40 мин.
Проверки на НАП в Шумен – засега няма установени нарушения и подадени сигнали Проверки на НАП в Шумен – засега няма установени нарушения и подадени сигнали
Чете се за: 01:25 мин.
126 тона отпадъци са извозени от столичните райони "Подуяне" и "Слатина" вчера 126 тона отпадъци са извозени от столичните райони "Подуяне" и "Слатина" вчера
Чете се за: 04:22 мин.
Подменят 150 трамвая в София с нови Подменят 150 трамвая в София с нови
Чете се за: 00:55 мин.
Ваня Григорова: Падането на правителството беше гласът на гнева, но ни остави без бюджет Ваня Григорова: Падането на правителството беше гласът на гнева, но ни остави без бюджет
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ловеч
Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ловеч
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Касите на БНБ отново работят извънредно днес Касите на БНБ отново работят извънредно днес
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Около 50 сгради в Киев все още са без ток и отопление Около 50 сгради в Киев все още са без ток и отопление
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Подменят 150 трамвая в София с нови
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Празнуваме Антоновден
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ