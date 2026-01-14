Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините

В Антарктида учени откриха първото глобално хранилище за ледени ядра от планините, които пазят историята на земната атмосфера, предаде Асошиейтед прес. Това ще позволи изучаването ѝ от бъдещите поколения, тъй като климатичните промени водят до топене на ледниците по целия свят.

Първите две проби от алпийски планински ледени ядра, извлечени от Мон Блан във Франция и Гран Комбен в Швейцария, се съхраняват в снежна пещера в станцията "Конкордия" в антарктическото плато при постоянна температура от около минус 52 градуса по Целзий.

Леденото ядро е нещо като капсула на времето, съдържаща историята на земната атмосфера, отбелязва информационната агенция. Тъй като ледниците по света се топят с безпрецедентна скорост, учените се надпреварват да съхранят ледените ядра за бъдещи изследвания, преди да изчезнат напълно.

Фондацията "Айс мемори" - консорциум от европейски изследователски институти, откри леденото хранилище, след като контейнери с 1,7 тона лед пристигнаха след 50-дневно пътуване с хладилен транспорт от Триест, Италия.

"Чрез съхранението на физически проби от атмосферни газове, аерозоли, замърсители и прах, затворени в ледени слоеве, фондацията гарантира, че бъдещите поколения изследователи ще могат да изучават климатичните условия от миналото с технологии, които може би все още не съществуват", каза Карло Барбанте, заместник-председател на фондацията "Айс мемори" и професор във Венецианския университет "Ка' Фоскари".

Проектът "Айс мемори" започна през 2015 г. от консорциум от изследователски институти, част от който са институти и висши училища от Франция, Италия и Швейцария.

Учените вече са идентифицирали и пробили ледени ядра в 10 обекта по целия свят и планират да ги транспортират за съхранение в хранилището през следващите години. Целта е през следващото десетилетие да се изготви международна конвенция за съхранение и опазване на пробите за бъдещи поколения, които да ги изучават, отбелязва Асошиейтед прес.

С глобалното повишаване на температурите ледниците изчезват с бързи темпове, а с тях и много важна информация за атмосферата: от 2000 г. насам ледниците са загубили между два и тридесет и девет процента от леда си на регионално ниво, както и около пет на сто на глобално ниво, посочват от фондацията.