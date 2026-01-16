Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна

Двама души загинаха при тежка катастрофа между тир и лек автомобил на главния път София - Варна край великотърновското село Леденик. Произшествието е станало около 17.00 часа днес.

По непотвърдена информация шофьорът на колата е предприел изпреварване и се ударил челно в камиона. Той и негов спътник са загинали на място. В района на катастрофата се извършват огледи, а трафикът се пренасочва по обходен маршрут.

Създаден е обходен маршрут за движение, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". За леки автомобили треафикът минава през село Леденик, а за тежкотоварните: Момин сбор - Мусина - Хотница - Самоводене - Велико Търново. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".