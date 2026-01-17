Около 50 сгради в Киев все още са без ток и отопление

Към 50 жилищни и административни сгради в Киев продължават да са без електроснабдяване и отопление, след като руските сили нанесоха по-рано удари по енергийната инфраструктура на столицата, съобщиха представители на киевската градска администрация.

"Тази сутрин посетих един от пунктовете за поддръжка на топлофикационните дружества, откъдето екипите тръгват за ремонт и възстановяване на отоплителните мрежи. Комуналните служби работят денонощно", заяви кметът на Киев Виталий Кличко в канала си в Телеграм.

Според данни на Киевската енергийна служба, към днешна дата над 40 сгради в различни райони на столицата остават без ток, а 471 обекта, включително жилищни блокове са без централно отопление, тъй като повредите по мрежата все още не са напълно отстранени.

Междувременно руска ракетна атака в района на Буча, Киевска област, тази нощ е довела до прекъсване на електроснабдяването на около 56 000 потребители, посочват местните власти. В резултат на взривовете са били повредени ключови участъци от електропреносната мрежа, което е наложило аварийни прекъсвания и ремонтни дейности.

Специалисти от украинските енергийни служби работят без прекъсване за възстановяване на елекроснабдяването, като приоритетно се възстановяват критичните обекти и социални услуги. Продължаващите удари обаче затрудняват стабилизирането на мрежата.