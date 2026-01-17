БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Около 50 сгради в Киев все още са без ток и отопление

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Запази

Нощни удари оставиха без електричество 56 000 потребители в Буча

около сгради киев все без ток отопление
Снимка: БТА
Слушай новината

Към 50 жилищни и административни сгради в Киев продължават да са без електроснабдяване и отопление, след като руските сили нанесоха по-рано удари по енергийната инфраструктура на столицата, съобщиха представители на киевската градска администрация.

"Тази сутрин посетих един от пунктовете за поддръжка на топлофикационните дружества, откъдето екипите тръгват за ремонт и възстановяване на отоплителните мрежи. Комуналните служби работят денонощно", заяви кметът на Киев Виталий Кличко в канала си в Телеграм.

Според данни на Киевската енергийна служба, към днешна дата над 40 сгради в различни райони на столицата остават без ток, а 471 обекта, включително жилищни блокове са без централно отопление, тъй като повредите по мрежата все още не са напълно отстранени.

Междувременно руска ракетна атака в района на Буча, Киевска област, тази нощ е довела до прекъсване на електроснабдяването на около 56 000 потребители, посочват местните власти. В резултат на взривовете са били повредени ключови участъци от електропреносната мрежа, което е наложило аварийни прекъсвания и ремонтни дейности.

Специалисти от украинските енергийни служби работят без прекъсване за възстановяване на елекроснабдяването, като приоритетно се възстановяват критичните обекти и социални услуги. Продължаващите удари обаче затрудняват стабилизирането на мрежата.

#хиляди без ток #гр. Буча #войната в Украйна #без парно #киев #домакинства без ток

Последвайте ни

ТОП 24

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
2
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
3
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода"
4
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к....
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана
5
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в...
Тома Биков: Можем да бъдем ефективни и в управление, и в опозиция
6
Тома Биков: Можем да бъдем ефективни и в управление, и в опозиция

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Европа

Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в Парагвай
Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в Парагвай
Ще има ли негативни последици за пазара на храни у нас заради споразумението с Меркосур Ще има ли негативни последици за пазара на храни у нас заради споразумението с Меркосур
Чете се за: 03:15 мин.
При температури до минус 20 градуса Украйна изпитва недостиг на електроенергия При температури до минус 20 градуса Украйна изпитва недостиг на електроенергия
Чете се за: 05:00 мин.
Хиляди украински домакинства остават без ток и парно Хиляди украински домакинства остават без ток и парно
Чете се за: 01:05 мин.
Съдбата на Гренландия: Американски конгресмени пристигнаха за срещи в Копенхаген Съдбата на Гренландия: Американски конгресмени пристигнаха за срещи в Копенхаген
Чете се за: 01:02 мин.
Възможно ли е ускореното приемане на Украйна в ЕС още през 2027 г. Възможно ли е ускореното приемане на Украйна в ЕС още през 2027 г.
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ловеч
Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ловеч
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Касите на БНБ отново работят извънредно днес Касите на БНБ отново работят извънредно днес
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Около 50 сгради в Киев все още са без ток и отопление Около 50 сгради в Киев все още са без ток и отопление
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Подменят 150 трамвая в София с нови
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Празнуваме Антоновден
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ