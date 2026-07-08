Две момичета са тежко ранени при нападение в гимназия в Бавария

Най-малко две момичета са тежко ранени при нападение в гимназия в германската провинция Бавария, съобщи местната полиция, предаде ДПА.

Предполагаемият извършител, 16-годишно момче, е задържан след инцидента в Шонгау, който се намира югозападно от Мюнхен.

Двете момичета са откарани в болница, но състоянието им не е животозастрашаващо. Не е ясно дали има и други ранени. Смята се, че момичетата са ученички в гимназия „Велфен“, където станал инцидентът.

Според информацията извършителят е действал сам. Баварският министър на вътрешните работи Йоахим Херман заяви, че има подозрения, че той е бивш ученик в училището, но властите все още не са потвърдили това.

Заподозреният извършител е използвал нож и е носил и огнестрелно оръжие, съобщиха от полицията. Херман заяви, че тийнейджърът е бил на психиатрично лечение.

Полицията разследва дали е имало някаква предишна връзка между тийнейджъра и двете ранени момичета.

Извършва се мащабна полицейска операция, като според информациите са мобилизирани поне шест хеликоптера.

Шонгау е малък град на река Лех с над 12 000 жители. Гимназията има около 800 ученици и 80 учители, а в близост се намират и няколко други образователни институции.