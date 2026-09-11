Еди Дънбар покори Пеняс Бланкас, Енрик Мас удържа аванса си във Вуелтата

Еди Дънбар спечели 19-ия етап от Обиколката на Испания, докато битката между основните претенденти за червената фланелка остана без промяна. Ирландецът от Пинарело Кю 36,5 атакува по заключителното изкачване към Пеняс Бланкас и стигна до самостоятелен успех.

Дънбар измина 210,8-километровото трасе от Малага до Пеняс Бланкас за 5 часа и 54 минути. Това беше и най-дългият етап в тазгодишното издание на Вуелтата.

Ирландецът направи решителния си ход по финалната височина и остави зад себе си останалите участници в откъсването. Колумбиецът Сантяго Буитраго от Бахрейн-Викториъс завърши втори на 14 секунди, а съотборникът на победителя Томас Глок зае третата позиция с пасив от 23 секунди.

Основните претенденти за крайния успех позволиха на група от 11 колоездачи да се откъсне и да води битката за етапната победа, докато вниманието им беше насочено към съперничеството за генералното класиране.

Най-активен сред фаворитите беше четирикратният победител във Вуелтата Примож Роглич. Словенецът направи няколко опита да се откъсне от Енрик Мас и да съкрати изоставането си, но лидерът на Мовистар отговори на атаките му.

Феликс Гал също остана с двамата и в крайна сметка тримата основни претенденти за подиума пресякоха финалната линия заедно, на 5:11 минути зад Дънбар. По този начин нито Роглич, нито Гал успяха да вземат време на носителя на червената фланелка.

Два етапа преди края на Обиколката на Испания Енрик Мас продължава да води с 1:37 минути пред Роглич, докато Гал е трети с изоставане от 3:01 минути.

Следващото изпитание може да се окаже решаващо за крайния победител. В събота предстои 186,8-километров планински етап от Ла Калаора до Коядо дел Алгуасил, който ще даде една от последните възможности на преследвачите да атакуват преднината на Мас.