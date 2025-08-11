Един загинал и двама ранени при катастрофата край ямболското село Маломирово

52-годишен военнослужещ от Елхово е загинал в катастрофата на разклона за село Маломирово. Той е починал в линейката на път за МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол.

46-годишен негов колега е с фрактури на крайниците и предстои да бъде транспортиран със самолет „Спартан“ до Военномедицинска академия в София.

В ямболската болница е приет и шофьорът на другия автомобил, с който е станало произшествието – той е с мозъчно сътресение, контузия на главата и травма на гръдния кош.

Причините за инцидента се изясняват.