БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в...
Чете се за: 02:27 мин.
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе:...
Чете се за: 04:40 мин.
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната,...
Чете се за: 02:57 мин.
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Един загинал и двама ранени при катастрофата край ямболското село Маломирово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази
линейка закъсня часа тригодишно дете задух висока температура получи спешна помощ
Слушай новината

52-годишен военнослужещ от Елхово е загинал в катастрофата на разклона за село Маломирово. Той е починал в линейката на път за МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол.

46-годишен негов колега е с фрактури на крайниците и предстои да бъде транспортиран със самолет „Спартан“ до Военномедицинска академия в София.

В ямболската болница е приет и шофьорът на другия автомобил, с който е станало произшествието – той е с мозъчно сътресение, контузия на главата и травма на гръдния кош.

Причините за инцидента се изясняват.

#загинал #Елхово #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и...
Да срещнеш своя идол: Ирина сбъдна мечтата си да прегърне Дженифър Лопес
2
Да срещнеш своя идол: Ирина сбъдна мечтата си да прегърне Дженифър...
Пожарът край Сунгурларе продължава – над 10 000 дка гора са изпепелени
3
Пожарът край Сунгурларе продължава – над 10 000 дка гора са...
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в Газа
4
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в...
Климатични аномалии и геополитика: Лошото време бави укрепването на източния фланг на НАТО
5
Климатични аномалии и геополитика: Лошото време бави укрепването на...
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното земетресение в Турция
6
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
4
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
5
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Регионални

НАП ще проверява 4 общини, посочени от Сметната палата, заради съмнение за данъчни нарушения
НАП ще проверява 4 общини, посочени от Сметната палата, заради съмнение за данъчни нарушения
Нерегламентиран транспорт на дребни преживни животни е установен в Пловдивска област Нерегламентиран транспорт на дребни преживни животни е установен в Пловдивска област
Чете се за: 01:30 мин.
Тежка катастрофа на пътя Бургас - Елхово, двама военни са ранени Тежка катастрофа на пътя Бургас - Елхово, двама военни са ранени
Чете се за: 00:42 мин.
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР) Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
Чете се за: 03:27 мин.
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Чете се за: 04:40 мин.
Сухи треви и храсти пламнаха в Ботаническата градина в Пловдив Сухи треви и храсти пламнаха в Ботаническата градина в Пловдив
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
АПИ си раздаде 2,2 млн. лв бонуси за „добре свършена работа“ АПИ си раздаде 2,2 млн. лв бонуси за „добре свършена работа“
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Болката, превърната в надежда: Бащата на Сияна дарява цялото общетение на нуждаещи се деца Болката, превърната в надежда: Бащата на Сияна дарява цялото общетение на нуждаещи се деца
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Решаваща седмица за Украйна: Тръмп разговаря със Зеленски и...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната, пламъците всеки...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ