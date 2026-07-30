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ОГНЕН АД В ЕВРОПА И НА БАЛКАНИТЕ

"Едва се спасихме, всичко гореше..." – хиляди хора са евакуирани заради пожарите на гръцкия остров Крит

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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В борбата със стихията загинаха трима гръцки пожарникари

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Хиляди хора са евакуирани зарази мащабни горски пожари на гръцкия остров Крит, разпалвани и от силен вятър със скорост до 125 километра в час. В борбата със стихията загинаха трима гръцки пожарникари – двама в Крия Вриси и един в Пелопонес. Според прогнозите пожароопасни условия тази седмица ще се разпространят към центъра на Европа, като сред най-засегнатите държави ще бъдат Гърция и Турция.

Осем хиляди души са евакуирани през нощта в Ретимно на остров Крит. Най-големият пожар е до селата Крия Вриси, Орне и крайбрежния курорт Агия Галини. Огнищата в Ретимно са практически извън контрол на фронт от 15 километра. Местни медии съобщават, че тази сутрин не е било възможно излитането на самолети за борба с огъня заради силните ветрове.

Така срещу стихията са останали единствено огнеборци на терен и доброволци. Някои от евакуираните в Ретимно са настанени във временни убежища в съседни общини, според местните власти за туристите са осигурени достатъчно провизии. Милиони чужденци посещават острова всяка година, като юли е сред най-натоварените месеци.

Питър Ууд – турист от Великобритания: "Беше плашещо, виждахме пламъците на хълма над селото. Полицията и огнеборците наредиха на всички да тръгнат незабавно."

На Крит са разположени 224 огнеборци с 53 специализирани коли и два самолета. Въпреки всички усилия огънят вече е погълнал къщи, земеделски площи и добитък.

Лиа Галата – сезонна работничка в туризма: "Едва се спасихме. Представете си, ако можете- ние тичаме, а огънят е зад нас, преследва ни. Слава богу, че дойде лодка. Хвърлиха ни в нея и казаха: "Бързо, бързо". Всичко гореше, беше кошмар."

До сега Гърция беше пощадена от жеги и мащабни горски пожари за разлика от Франция и Испания. За страната обаче предстоят трудни дни, предупреди премиерът Кириакос Мицотакис. Той отбеляза, че август традиционно е сложен месец.

Според Гражданска защита рискът от пожари в редица райони на страната е от четвърта степен по петстепенната скала. В тази група попадат Крит, районът на Атина, източната част на Пелопонес и повечето острови в Егейско море.

снимки: БГНЕС

Гърция е силно засегната от климатичните промени, както и останалата част от Средиземноморието. Всяко лято страната страда от горски пожари заради високи температури, чести горещи вълни и суша.

#горски пожари в гърция #пожари в Гърция #остров Крит #евакуирани хора

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