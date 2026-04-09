Министерството на финансите ще публикува списък с...
Екоинспекцията в Хасково е получила 18 сигнала за замърсяване на въздуха в Кърджали и Димитровград през март

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково е получила 18 сигнала за замърсяване на въздуха, силни и задушливи миризми и запрашаване в Кърджали и Димитровград през месец март. Общо 27 сигнала за нарушения, свързани с опазването на околната среда, са постъпили на "зеления" телефон на инспекцията, съобщиха от РИОСВ в месечния си отчет за дейността.

Инспекторите са издали по едно предписание на предприятията, визирани в сигналите – за преработка на цинк в Кърджали и за топлоелектрическата централа "Марица 3" в Димитровград. При всички сигнали обаче не са установени превишения на нормите на вредни вещества в атмосферния въздух.

В землището на село Бориславци, община Маджарово, е открит белоглав лешояд, ударен от ток. Птицата е транспортирана за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Екземпляр от друг защитен вид – черен лешояд – е намерен отровен в землището на село Мандрица, община Ивайловград.

До моста за квартал "Възрожденци" в Кърджали е забелязан лебед, който не мърда. Проверка е показала, че причината е, че птицата мъти.

#РИОСВ Хасково #екоинспекция #Кърджали #Димитровград

